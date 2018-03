Tierrettung auf Rheinschiff Hund bei Minusgraden festgefroren

Von red/dpa 05. März 2018 - 14:39 Uhr

Der festgefrorene Golden Retriever nach seiner Rettung Foto: Polizei Duisburg

Ein offenbar vernachlässigter Golden Retriever ist mit seinem Fell am Boden eines Schiffs festgefroren. Feuerwehr und Polizei mussten ausrücken, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Köln - Ein vernachlässigter Golden Retriever ist in Köln von einem Schiff gerettet worden, das im Rheinhafen Niehl lag. Zuvor war das Fell des Hundes bei Minustemperaturen am Boden festgefroren. Das Tier war in seiner Hundehütte allein an Bord und konnte sich nicht mehr bewegen, wie die Wasserschutzpolizei Duisburg am Montag mitteilte. Zeugen hatten die Helfer alarmiert, Feuerwehrleute befreiten den Hund am Samstag und brachten ihn ins Tierheim. Gegen die Halter wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz geschrieben.