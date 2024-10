Tierrechts-Aktion zum Welt-Oktopus-Tag: Peta will Freiheit für längst tote Krake

Peta will Freiheit für längst tote Krake

1 Die Krake zeigt Kindern in der Wilhelmaschule ihre Intelligenz, dass sie sogar Dosen öffnen kann. Foto: Wilhelma Stuttgart / L. Siermann

Zum Tag der Tintenfische verlangt die Tierrechtsorganisation von der Wilhelma, das dortige Tier in seine Heimat zu bringen. Die Krux: Ferdinand ist bereits verstorben.











Peta ruft zum Welt-Oktopus-Tag am 8. Oktober dazu auf, die Krake aus dem Stuttgarter zoologisch-botanischen Garten in die Freiheit zu entlassen. Dabei ist die Forderung gar nicht durchführbar. Denn die Krake Ferdinand lebt schon längst nicht mehr. „Der Film, auf den sich Peta beruft, ‚Eisbär, Affe & Co.‘ ist 15 Jahre alt“, sagt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. 2009 lebte Ferdinand im Aquarium. Doch Kraken werden etwa ein bis eineinhalb Jahre alt. Ihn gibt es also nicht mehr.