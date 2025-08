Tierquälerei in Sachsenheim: Abgemagerte, verstümmelte Taube – Peta sucht Hinweise und verspricht Belohnung

In Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) taucht eine Taube mit verstümmelten Flügeln auf. Die Tierrechtsorganisation Peta bittet um Hinweise auf die Täter – es winken 500 Euro Belohnung.

Die Tierrechtsorganisation Peta sucht den oder die Tierquäler einer ausgesetzten Taube. Laut einer Pressemeldung meldete ein Whistleblower Peta am 25. Juli, dass das abgemagerte und verängstigte Tier im Zimmerer Pfad 97 in Großsachsenheim gefunden worden sei. Wer der Organisation Hinweise liefern kann, dem winken 500 Euro.

Die Taube habe laut Peta nicht mehr fliegen können, weil jemand die Federn an den Flügeln gekürzt habe. Am Bein des Tiers habe sich ein Ring befunden, der darauf schließen lasse, dass die Taube aus der Slowakei stammt und 2019 geboren wurde. Sie wird nun in einer Pflegestelle versorgt.

„Die Taube hätte qualvoll sterben können“

„Ein wehrloses Lebewesen so zu verstümmeln und dann einfach auszusetzen, ist grausam. Die Taube hätte qualvoll sterben können“, sagt Monic Moll, Fachreferentin für Whistleblower-Fälle bei Peta. „Der oder die Täter müssen schnellstmöglich gefunden werden, bevor sie noch weitere Tiere in Gefahr bringen.“

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym. „Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Suche unterstützen und Menschen für Tierquälerei sensibilisieren“, sagt Moll. „Wer Tiere quält, schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück.“