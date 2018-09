Tierquälerei in Nordrhein-Westfalen Spaziergänger finden Igel mit Brandwunden

Von red/jbr 18. September 2018 - 15:09 Uhr

Der Igel mit den Brandwunden hat seine Verletzungen überlebt, nachdem er von Tierschützern behandelt wurde. Foto: Tierschutz für Willich

Auf einem Spielplatz in der Stadt Willich in Nordrhein-Westfalen haben Fußgänger einen Igel mit Brandwunden gefunden. Wurde das Tier angezündet? Die Polizei sucht nach Zeugen.

Willich - Spaziergänger haben am Sonntag in Willich in Nordrhein-Westfalen einen Igel mit Brandwunden gefunden und die Polizei verständigt. Das Tier ist nach Angaben der Beamten in der Nähe eines Spielplatzes entdeckt worden. Aufgrund der Verletzungen wurde der Igel einem Tierschutzverein übergeben.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen darum, Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in den Abend- und Nachtstunden am vergangenen Wochenende rund um den Spielplatz unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden.

Es ist nach Angaben von Tierschützern nicht das erste Mal, dass ein Igel mit Brandwunden in der 50.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Düsseldorf gefunden wurde. Offenbar gab es schon mehrere Vorfälle. Ein Sprecher des Vereins „Tierschutz für Willich“ bestätigte unserer Redaktion, dass seit 2013 bereits mehrere Igel mit Brandwunden aufgetaucht seien. „Es sind viele Tiere gestorben, das letzte in diesem Jahr“, sagt der Tierschützer.

Die Vereinsmitglieder gehen davon aus, dass jemand die Igel bewusst angezündet hat. Sie rufen bei Facebook dazu auf, der Polizei bei der Suche nach den Tierquälern zu helfen.