Ein verletzter Turmfalke wird im Greifvogelzentrum Filstal eingeliefert: Erst nach Wochen kommt heraus, dass auf das Tier geschossen wurde.
Nach Schüssen auf einen Turmfalken bei Merklingen ermittelt jetzt die Polizei. Das Tier war bereits Mitte April Anwohnern am östlichen Ortsrand von Merklingen aufgefallen, weil es offenbar nicht mehr wegfliegen konnte. Der tatsächliche Grund für die Probleme des Vogels blieb aber zunächst verborgen. Auch die Experten vom Greifvogelzentrum Filstal in Uhingen, die von den Anwohnern kontaktiert wurden und das Tier in Obhut nahmen, ahnten zunächst nichts von den Schussverletzungen.