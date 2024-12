Tierquäler in Niedersachsen: Mann schleudert Kaninchen auf Fahrbahn und tritt es

1 Der 42-Jährige misshandelte das Tier am Sonntag auf offener Straße. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein betrunkener Mann hat in Niedersachsen auf offener Straße ein Kaninchen misshandelt und es anschließend in seinen Rucksack gesteckt. Der 42-Jährige schleuderte das Tier am Sonntag vor einem Restaurant im Kreis Oldenburg mehrfach auf die Fahrbahn und trat es anschließend, wie die Polizei in Delmenhorst am Montag mitteilte. Danach steckte er das Kaninchen in seinen Rucksack und fuhr auf einem Fahrrad davon.