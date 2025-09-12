Tierplage in Baggerseen: Große Schäden durch invasive Arten

Eingeschleppte Tierarten können die heimische Fauna gefährden und hohe wirtschaftliche Kosten verursachen. Gegen den gefräßigen Ochsenfrosch haben Experten noch nicht aufgegeben.
Es sieht schon gespenstisch aus, wenn in der Dunkelheit Lichtstrahlen unter Wasser herumgeistern. So geschehen dieser Tage im Linkenheimer Baggersee Streitköpfle nördlich von Karlsruhe. Dort waren rund 20 Schnorchelnde und Sporttauchende ehrenamtlich mit Keschern bewaffnet auf Jagd gegangen – und zwar nicht auf Fische, sondern auf Ochsenfrösche und deren Kaulquappen. Seit rund 30 Jahren werden diese aus Nordamerika stammenden Frösche am nördlichen Oberrhein beobachtet. Die bis zu 20 Zentimeter langen und bis zu 1,4 Kilogramm schweren Riesenfrösche sind in Europa als sogenannte invasive Tierart gelistet – und das zu recht: „Die fressen so ziemlich alles, was im Gewässer leben kann – auch Wasservogelküken, Fische und andere Amphibien. Allein durch dieses Fraßverhalten sind sie eine große Gefahr für die biologische Vielfalt“, berichtet Andre Baumann.