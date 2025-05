Tierpark in Delbrück: Tiger verletzt Mitarbeiterin

"Einer fehlt für immer" Simone Ballack und Dagmar Wöhrl erinnern an ihre verstorbenen Söhne

Mit herzzerreißenden und tapferen Worten haben sich Simone Ballack und Dagmar Wöhrl am Muttertag gemeldet. Beide Frauen leben mit einem schweren Verlust: Ihre Söhne starben viel zu früh auf tragische Weise. In ihren emotionalen Instagram-Beiträgen erinnern sie an ihre Lieben.