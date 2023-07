1 Es ist keineswegs gewiss, dass die Epidemie an einem Markt ihren Ursprung hatte. Foto: AFP/Hector Retamal

Wissenschaftler rätseln, wie und wo der Erreger von Tieren auf den Menschen übergesprungen sein könnte. Es gibt Argumente dafür, dass sich das Virus von einem Markt aus verbreitet haben könnte – doch stimmt das auch?









Wuhan - Das neuartige Coronavirus hat seinen Ursprung auf dem Meeresfrüchtemarkt Huanan in der chinesischen Großstadt Wuhan genommen – so wird zumindest allgemein berichtet. Dort wird neben Fisch und Geflügel auch exotisches Fleisch verkauft. Dabei sei es von einem dort gehandelten Wildtier auf den Menschen übergesprungen. Ob das auch so war, lässt sich für westliche Experten derzeit nicht verlässlich nachvollziehen. Sie sind vor allem auf Angaben und Untersuchungsergebnisse, aber auch Annahmen ihrer chinesischen Kollegen angewiesen. In dem Maße, in dem nun immer mehr Menschen den Erreger außerhalb Chinas verbreiten, steht zunehmend Virusmaterial zur Verfügung, das untersucht werden kann.