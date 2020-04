Tierkinder in Ludwigsburg

3 Die anderen einfach mal machen (oder grasen) lassen und in der Sonne entspannen: Dieses Lamm weiß, was gut ist. Foto: factum/Andreas Weise

Es gibt sie auch in diesen Zeiten noch, die schönen Dinge im Leben. Das beweisen derzeit einige Lämmer, die beim Ludwigsburger Favoritepark grasen – und ausruhen.

Ludwigsburg - Die gehörnten Heidschnucken haben Nachwuchs! Während sich die Menschen in den neuen Corona-Alltag einfinden, genießen diese Schafe das schöne Frühlingswetter auf einer Wiese am Ludwigsburger Favoritepark.

Das Virus lässt sie kalt, denn sie haben nach wie vor nur eines im Kopf: mähen, mähen, mähen. Schließlich will das Gras gestutzt sein, bevor der Osterhase am Sonntag auf dem Weg in die Residenzstadt darüber hoppelt.

Dabei dürfte das Osterfest in diesem Jahr für viele Menschen ganz anders ausfallen als gewohnt. Ein Grund mehr, sich auf positive Aspekte zu konzentrieren. Das findet auch der Freie-Wähler-Stadtrat Jochen Zeltwanger aus Hoheneck: „Mehrere superkleine Lämmer als Mutmacher“, schrieb er an unsere Zeitung. „Das Leben geht auch entschleunigt weiter.“