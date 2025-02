Der Scherz ist zwar schon etwas abgehangen, hat aber immer noch eine gewisse humorvolle Komponente: Der Fellbacher Schwabenlandtower ist doch schon längst bewohnt. Dort gibt es reichlich Gewusel und Familienzuwächse. Allerdings sind es nicht Menschen, die die 34 Stockwerke bezogen haben.

Und genau genommen sind die Etagen auch weiterhin leer. Nur in den höchsten Höhen haben Lebewesen ein Domizil gefunden – denn Wanderfalken haben bereits vor Jahren das 107 Meter über der Schorndorfer Straße befindliche Dach erobert. Es ist, wie unsere Zeitung bereits im vergangenen Sommer konstatierte, der höchste Nistplatz der Region Stuttgart.

Wanderfalken fühlen sich pudelwohl

Seit acht Jahren, also kurz nach der Pleite des ersten Investors im Herbst 2016, fühlen sich die Falken auf dem Plateau des Wolkenkratzers pudelwohl. Und fast seit dieser Zeit kümmert sich ein mehrköpfiges Team des Naturschutzbunds Fellbach um den Terzel und die Dame sowie die immer wieder schlüpfenden Jungen. Erstmals bekamen Falco und Perenelle, wie die damaligen Eltern hießen, im Frühjahr 2018 Nachwuchs.

„Seit mehreren Jahren können wir Wanderfalken in Fellbach beobachten, die sich auf dem SLT 107, also auf dem Schwabenlandtower mit 107 Metern Höhe, angesiedelt haben und dort regelmäßig für Nachwuchs sorgen“, berichtet Erika Eisenmann vom Medienteam des Fellbacher Nabus. Zwei Kameras der sogenannten Falcommunity zeigen live die Aktionen vor Ort – in Brut- und Aufzuchtzeiten verzeichnet der Nabu täglich mehr als 1000 Besuche.

Um die Öffentlichkeit an den in den Jahren gewonnenen Erkenntnissen und spannenden Erlebnissen in windigen Höhen teilhaben zu lassen, bietet der Naturschutzbund jetzt in Kooperation mit der Volkshochschule Unteres Remstal einen interessanten Vortrag an.

Zu Gast in der VHS-Außenstelle in Fellbach, Bahnhofstraße 23, sind am Mittwoch, 19. Februar, die Nabu-Fachfrau Bärbel Winkler und der Wanderfalken-Experte Friedemann Tewald. Beginn ist um 19 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VHS-Vortrags erhalten an diesem Abend einen Einblick in das Leben der Wanderfalken. „Außerdem zeigen unsere Expertinnen und Experten vom Nabu Fellbach auf, wie sie die Brutbemühungen dieser faszinierenden Vogelart unterstützen“, erläutert Eisenmann. Im Anschluss an die Präsentation gibt es ausreichend Zeit für Fragen.

Ein spannendes Thema, das bestimmt zur Sprache kommen wird, ist die erst kürzlich erfolgte, spektakuläre Rettungsaktion des Nabus am Schwabenlandtower. Eines späten Vormittags Ende Januar erreichte die Aktivisten ein Anruf, wonach sich ein „Turmfalke“ im Netz der Towerbaustelle verfangen hatte.

Falkendame erfolgreich gerettet

Die Nabu-Leute eilten umgehend in den Fellbacher Osten und erkannten schnell, „dass sich das Wanderfalkenweibchen Alizée in einer absolut hilflosen Situation befand“, wie Friedemann Tewald anschließend unserer Redaktion erläuterte. Alizée hing im 21. Stockwerk in dem an dieser Stelle mehrere Meter vom Gebäude entfernten Netz fest. Nabu-Helfer Heribert Baier gelang es schließlich, „in schwindelnder Höhe auf das Dach des Aufzugs zu klettern und das Netz zu erreichen“.

Alizée konnte befreit und zur Schmidener Tierärztin Dr. Stefanie Pflanz gebracht werden. Die Untersuchung brachte Entwarnung, der Vogel war nicht verletzt und konnte am Nachmittag wieder auf dem Dach des SLT 107 in die Freiheit entlassen werden. Seit dem 31. Januar sind die Falkenkameras wieder live auf Sendung und bieten unter falcommunity.de schöne Einblicke in das Leben der Wanderfalken auf dem Tower.

Veranstaltung in der Volkshochschule

Anmeldung

Die Veranstaltung am 19. Februar wird bei der VHS unter der Nummer 25F13520 geführt, die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Unteres Remstal, Telefon 07151 / 958800, www.vhs-unteres-remstal.de.