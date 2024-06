Tierisches Fashion-Statement: Gigi Hadid und Kendall Jenner hoch zu Ross bei Modenschau

Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken modischer Pferde. Das dürfte man sich zumindest bei Hermès gedacht haben. Beim dritten jährlichen "Vogue World"-Event in Paris ist das Unternehmen mit Hilfe von Kendall Jenner (28) und Gigi Hadid (29) am 23. Juni zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Die berühmte Luxusmarke hat ihre Ursprünge im Sattlerhandwerk.

"Vogue World" in Paris: Reitsport in modisch

Die dritte Ausgabe der jährlichen Modeveranstaltung fand nach New York und London in Paris statt, wo in wenigen Wochen auch die Olympischen Sommerspiele starten werden. Eine Verbindung von 100 Jahren französischer Modegeschichte und des Sports stand daher auch im Mittelpunkt des Events, für das sich die Place Vendôme in einen großen Laufsteg verwandelte.

Lesen Sie auch

Für Aufsehen sorgte neben einem äußerst offenherzigen Walk von US-Sängerin Katy Perry (39) in einem ungewöhnlichen A-Linien-Kleid insbesondere Jenner und Hadids tierisches Fashion-Statement. Die beiden Topmodels trugen Jacken, Hosen und Stiefel aus der Herbstkollektion 2024 von Hermès. Und auch "Django und Napo tragen von Kopf bis Huf Hermès", wie es in einem Ausschnitt aus dem tierisch modischen Schauspiel heißt, der vom Modemagazin "Vogue" bei YouTube veröffentlicht wurde.

Daneben gab es unter anderem weitere Reitsport-inspirierte Looks von Häusern wie Balmain und Jean Paul Gaultier zu sehen. Der Zeitschrift zufolge stammen die beiden Pferde aus der Normandie, wo sie laut der Tierkoordinatorin Valérie Chavanon "in einem sehr großen Stall" leben sollen. Die Tiere seien erfahren im Umgang mit Menschenmassen und Lärm sowie ausgebildet, um ein- bis zweimal im Monat an einer Kabarettshow teilzunehmen.

Das Modespektakel fand vor zahlreichen berühmten Gästen statt - darunter die Schauspielstars Diane Kruger (47), Norman Reedus (55), Eva Longoria (49), Selma Blair (52) und Jared Leto (52), der Musiker Pharrell Williams (51), die ehemalige Tennisspielerin Maria Sharapova (37) und Model Shanina Shaik (33). US-"Vogue"-Chefin und Mode-Ikone Anna Wintour (74) war ebenfalls zugegen. Model und Schauspielerin Cara Delevingne (31) moderierte einen Livestream.