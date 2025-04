1 Die Feuerwehr in Weinheim rettete eine Fledermaus. Foto: Feuerwehr Weinheim

Auf einem Spielplatz entdeckten Passanten eine völlig entkräftete Fledermaus. Sie organisieren Hilfe für das Tier.











Link kopiert



Eine hilflose Fledermaus haben Feuerwehrleute am Mittwochabend auf einem Spielplatz in die Steinklingener Straße in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis gerettet.