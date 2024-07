Tierisches aus Hockenheim: Vogel stürzt von Gebäude – Polizist rettet ihn vor Katze

Ein Polizist hat in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) einem Jungvogel vermutlich vor einer Katze das Leben gerettet. Der Beamte habe am Sonntag wegen lauter Vogelschreie aus einem Polizeirevier-Fenster geschaut, teilte die Polizei mit. Dabei habe er einen Jungvogel bemerkt, der von einem Gebäude auf die Straße gestürzt sei. Eine Katze habe sich dem Vogel genähert, hieß es weiter.

Der Polizist packte seine Handschuhe, stürmte zu dem am Boden liegenden Tier und brachte es auf die Polizeiwache. Dann wurde der Vogel in einer Box zur Greifvogelwarte gebracht. Dort entpuppte sich das Tier laut Polizei als ein knapp sechs Wochen alter Turmfalke. Trotz des Sturzes sei der streng geschützte Vogel unverletzt geblieben und nun in guten Händen.