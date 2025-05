1 Die Entenfamilie hatte es sich auf S-Bahngleisen gemütlich gemacht. Foto: Bundespolizeiinspektion Hamburg

Die Tiere hatten es sich in S-Bahngleisen gemütlich gemacht und damit den Verkehr blockiert. Ganz freiwillig ließen sich die Enten von den Beamten allerdings nicht einfangen.











Link kopiert



Eine Entenfamilie hat mit einer Ruhepause in den S-Bahngleisen in Hamburg-Altona dafür gesorgt, dass die Strecke gesperrt werden musste. Passanten am Bahnsteig entdeckten die beiden Wasservögel mit ihren Küken und informierten die Bundespolizei, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Hamburg mitteilte.