Ein Huhn flattert in Geislingen immer wieder auf die Straße. Dadurch wird der Verkehr behindert und gefährdet. Die Polizei rückt an und kann den Störenfried dingfest machen.

Die Polizei ist am Montagmorgen zu einem tierischen Einsatz nach Geislingen (Kreis Göppingen) ausgerückt. Es galt, ein Huhn dingfest zu machen, das mehrere Verkehrsteilnehmer erschreckt und behindert hatte. Die Beamten waren schließlich erfolgreich.

Was war passiert?

Am Montagmorgen befand sich das Huhn in der Bahnhofstraße und flatterte immer wieder auf die Straße. „Deshalb stellte der gefiederte Freigeist tatsächlich eine Gefahr für den Verkehr dar“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Gleich mehrere Zeugen alarmierten die Polizei. „Nach einem erneuten Zeugenhinweis gelang es den aufmerksamen Polizisten das freilaufende Huhn zu umstellen und in Gewahrsam zu nehmen“, berichtet die Polizei weiter.

Nachdem die Beamten das Tier eingefangen hatten, brachten sie es in ein Tierheim. Der Besitzer des Huhns konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.