6 Die Feuerwehr rückte zur Rettung des Katers Elvis an. Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/KS-Images.de / Andreas Rometsch

Kater Elvis verkrümelt sich aufs Dach und will einfach nicht runter. Die Besitzerin ruft die Feuerwehr, die ihre liebe Mühe mit der Rettung hat. Schließlich gibt's ein Happy End und einen gereimten Appell an alle Katzen dieser Welt.















Ein verirrter Kater hat am Dienstagabend die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen in Atem gehalten. Das Tier war auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) geklettert und wollte einfach nicht mehr runter. Als sich der Kater Elvis auch nach rund sechs Stunden nicht bequemte, das Dach zu verlassen und die Dunkelheit bereits eingesetzt hatte, rief die besorgte Besitzerin schließlich die Feuerwehr.

Wie die Ditzinger Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet, war die Katze in den Nachmittagsstunden auf das Dach des Hauses geklettert. Gegen 22 Uhr wusste sich die Besitzerin nicht mehr zu helfen und rief die Floriansjünger, denn sie bemerkte, dass ihr Haustier in der Dunkelheit zunehmend ängstlicher wurde.

Rettung gestaltet sich als langwierig

Die Feuerwehr rückte an und fuhr die Drehleiter aus. Im Korb befand sich ein Feuerwehrmann, der mit Leckerlis „bewaffnet“ war. Als der Mann sich dem Kater näherte, verkannte dieser seine anstehende Rettung und flüchtete auf dem First zum anderen Ende des Hauses. Dort startete die Feuerwehr einen zweiten Rettungsversuch mit der Drehleiter. Dabei versuchten die Einsatzkräfte, den Kater mit einem Wasserstrahl an einer erneuten Flucht zu hindern. Doch Elvis war immer noch nicht mit seiner Rettung einverstanden und sprang auf das Vordach eines Wintergartens. Über eine Steckleiter näherte sich ihm ein Feuerwehrmann, packte Elvis am Nacken und übergab ihn wohlbehalten der wartenden Besitzerin.

Zum Ende der Pressemitteilung richtet die Feuerwehr noch einen Appell an alle Katzen dieser Welt – und zwar in Reimform: „Naht Feuerwehr mit Strahl und Leiter, dann flüchtet bitte nicht mehr weiter. Verweilet brav am Rettungsplatz, sonst ist der Einsatz für die Katz‘!“