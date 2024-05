Zehn Ziegen büxen bei Herrenberg aus und laufen auf eine Landesstraße. Alarmierte Polizeibeamte nehmen die Verfolgung auf, die die Beamten in einen Wald führt. Am Schluss gibt es ein Happy End.

Zu einem wahrhaft tierischen Einsatz sind Polizeibeamte am Sonntagabend zu einer Landesstraße zwischen Herrenberg und Jettingen (Kreis Böblingen) ausgerückt. Zehn Ziegen waren ausgebüxt und schnurstracks auf die Landesstraße 1362 getrabt. Am Ende waren die Polizisten erfolgreich.

Was war passiert?

Wie die Ludwigsburger Polizei auf ihrer Facebook-Seite schreibt, meldeten Autofahrer kurz vor 22.30 Uhr mehrere Ziegen, die sich im Bereich der Landesstraße herumtrieben. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die Tiere direkt in den angrenzenden Wald. Doch die Ziegen hatten glücklicherweise Glocken um ihren Hals, die den Beamten die Fluchtrichtung der insgesamt sieben ausgewachsenen Ziegen und drei Jungtiere verriet.

Am Schluss gibt es ein Happy End

Ein Polizist verfolgte die Ausreißer zu Fuß, während der andere mit dem Streifenwagen den Waldweg abfuhr – und der Kollege zu Fuß konnte sehr schnell Erfolg vermelden: Nach etwa einem Kilometer hatte er die Ziegen mitten im Wald dingfest gemacht und konnte sie mithilfe des Polizeiabsperrbandes „einkesseln“.

„Besonders begeistert schienen die Ziegen hierüber jedoch nicht zu sein. Nach mehreren Ausbruchsversuchen beruhigten sich die Tiere aber und fraßen alles was nicht niet- und nagelfest war ab. Am besten schienen die Eichenblätter zu schmecken“, schreibt die Polizei in ihrem Post. Schließlich kam es zum Happy End. Laut Polizei kam die Besitzerin mit dem Hänger dazu und brachte die Ausreißer nach ihrem nächtlichen Ausflug wieder nach Hause.