Tierischer Wettbewerb: Fat Bear-Wahl: Pummelige Braunbärin Grazer ist Siegerin

2 Über die Sommermonate konnte die Bärin Grazer viele Lachse fangen. Foto: M. Carenza/National Park Service via AP/dpa

Bei der «Fat Bear»-Wahl in Alaska haben die dicksten Bären die besten Chancen zu gewinnen. Konnte Braunbärin Grazer ihren Sieger-Titel von 2023 gegen das massige Männchen Chunk verteidigen?











Anchorage - Braunbärin Grazer hat sich bei der Kür zum fettesten Pelztier des Katmai-Nationalparks gegen das imposante Männchen 32 Chunk (auf Deutsch "Klotz") durchgesetzt. Wie schon im Vorjahr standen sich diese beiden Kolosse bei dem "Fat Bear"-Wettbewerb in Alaska in der Endrunde gegenüber. Auch 2023 hatte Grazer mit der Kennzahl 128 den Titel gewonnen. Diese "pummelige" Bärin habe den ganzen Sommer hart gearbeitet, einen Jungbären großgezogen und Lachse gefressen, um nun die Winterruhe erfolgreich zu überstehen, schrieb die Parkverwaltung im nördlichsten US-Bundesstaat am Dienstagabend (Ortszeit) auf Instagram. Grazer sahnte deutlich mehr Stimmen (über 71.000) als ihr Rivale mit rund 30.000 Stimmen ab.