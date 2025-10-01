Tierischer Untermieter in Stuttgart: Siebenschläfer im Löwentormuseum –„Schlimm ist es, wenn sie Kabel durchnagen“

Ein Siebenschläfer sorgte im Naturkundemuseum für Aufregung. Wie Präparator Daniel Bartsch den Nager rettete und warum der Fund so besonders ist.
Während vor dem Naturkundemuseum am Löwentor Schüler aus Stuttgart und der Region bei einer Pflanzaktion viel über Artenvielfalt lernten, hat ein kleines heimisches Nagetier im Verwaltungs- und Wissenschaftstrakt für Erstaunen gesorgt. Denn dort entdeckte der Präparator Daniel Bartsch einen kleinen Siebenschläfer. Dieser hatte sich heimlich in die Teeküche des Forschungsgebäudes eingeschlichen.