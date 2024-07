Tierischer Nachwuchs in der Wilhelma: Kindersegen bei Vogelpaar Bonny und Clyde

1 Der Karakara-Nachwuchs wird noch von den Eltern gefüttert. Foto: Wilhelma/B. Meierjohann

Im Stuttgarter Zoo ist erstmals die Nachzucht bei den südamerikanischen Falkland-Karakaras gelungen. Der junge Karakara-Greifvogel ist jetzt flügge.











Mitte Juli ist in der Wilhelma erstmals ein junger Falkland-Karakara flügge geworden. Wie der Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, ist damit dem Stuttgarter Zoo erstmals die Nachzucht dieser südamerikanischen Greifvogelart gelungen. Die Eltern namens Bonny und Clyde leben schon seit 2019 in der Wilhelma. Als sie ankamen, seien sie neugierige Draufgänger gewesen, die gerade erst in die Geschlechtsreife kamen. Sie hätten in den Folgejahren mehrfach mit dem Nestbau begonnen, es sei aber nie zu einer Brut gekommen.