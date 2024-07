Tierischer Nachwuchs in der Wilhelma: Flauschige Jungvögel mit staksigen Beinen

4 Die ersten Flamingo-Küken, noch im grauen Kleid, haben in der Wilhelma ihr Nest verlassen. Foto: Wilhelma

Im Stuttgarter zoologisch-botanischen Garten haben die ersten drei jungen Rosaflamingos ihr Nest verlassen. Auf ihr rosafarbenes Federkleid müssen sie aber noch ein wenig warten.











Freude in der Wilhelma: Bei den Flamingos gibt es die ersten Jungvögel des Jahres. Besucherinnen und Besucher können den niedlichen Nachwuchs ganz leicht an der Farbe erkennen: Die Jungvögel sind noch grau. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, staksen derzeit die ersten drei grauen Federknäuel auf langen Beinen mit den Altvögeln in zartem Rosa durch das flache Wasser der Flamingo-Anlage, die sich in der Nähe des Haupteingangs des Zoos befindet.