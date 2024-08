Tierischer Kurzurlaub: Ausgebüxter Affe am Bodensee bekommt Namen Luke Lakewalker

1 Der Affe hatte den Park in Atem gehalten. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa

Er wandelte jenseits der ihm bekannten Gefilde: In Anlehnung an eine berühmte Star-Wars-Figur trägt ein Berberaffe nun den Namen Luke Lakewalker. Er war vergangene Woche eine Zeitlang ausgebüxt.











Salem - Der ausgebüxte Affe am Bodensee hat einen Namen bekommen: Luke Lakewalker heißt der Ausreißer nun, der in der vergangenen Woche vom Salemer Affenberg aus für einige Zeit einen Ausflug an den See gemacht hatte. Den Namen habe der Berberaffe bekommen, weil er auf einer Rotbuche mit Seeblick verweilt habe, teilte eine Sprecherin des Freigeheges auf Instagram mit. "Wir hoffen, Luke Lakewalker hat seinen Kurzurlaub am schönen Bodensee genossen."