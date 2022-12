16 In der Stuttgarter Wilhelma gab es 2022 einige niedliche Neuzugänge. Die Bilder vom Nachwuchs findet ihr in unserer Bildergalerie. Foto: Wilhelma Stuttgart /Wolfgang Mehnert

2022 war voller bedrückender Nachrichten. Umso schöner sind die „Baby-News“ aus der Stuttgarter Wilhelma. Wir haben in unserer Bildergalerie die süßesten Neugeborenen zusammengestellt.















Küken, Fohlen und Lämmer – 2022 gab es reichlich Kindersegen in der Wilhelma. „Wir hatten in diesem Jahr eine erstaunliche Zahl an Geburten bei Tierarten, wo wir lange keine hatten“, so Harald Knitter, Pressesprecher der Wilhelma. Unter anderem sorgten die Schnee-Eulen mit drei Küken nach 14 kinderlosen Jahren für Freude. Genau wie die Trampeltiere, die seit 2009 wieder Nachwuchs bekommen haben.

Nach 55 Jahren wieder Nachwuchs bei den Geparden

Ein weiteres Highlight sind laut Knitter die Geburten bei sehr seltenen Tierarten. Gerade hier sei die Nachzucht besonders wichtig. Für Begeisterung sorgten die Geburten bei den Schabrackentapiren – zum ersten Mal seit 1979 oder bei den Somali-Wildeseln.

Als Highlight des Jahres, zumindest aus der tierischen Sicht, bezeichnet der Pressesprecher den Nachwuchs bei den Geparden im Zoo: Nach 55 Jahren kamen Ende Juni Fünflinge auf die Welt.

Viel Neues für Besucher und Besucherinnen

Neben zahlreichen Jungtieren blickt die Wilhelma auf einige tierische Neuzugänge und neue botanischen Errungenschaften in diesem Jahr zurück. „Nachdem die Coronaauflagen weggefallen sind, konnten wir den Besuchern was komplett Neues in der Wilhelma präsentieren.“ Das sei 2022 besonders schön gewesen, erzählt Knitter.

In unserer Bildergalerie haben wir die süßesten Bilder des Wilhelma-Nachwuchses für Sie zusammengestellt.