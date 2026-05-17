Tierischer Hilferuf in Ditzingen: Jämmerliches Miauen: Feuerwehr rettet Katze von Baum
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Da macht einer große Augen: Der Kater wurde vom Baum gerettet – und verduftete danach sofort. Foto: /Andreas Häcker

Die Ditzinger Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag zu einem tierischen Einsatz gerufen worden: Ein Kater war auf einem Baum in der Immelmannstraße in einer misslichen Lage.

Jämmerliches Miauen hat mehrere Bewohner der Immelmannstraße in Ditzingen in der Nacht zum Sonntag aus ihren Wohnungen gelockt. Dabei entdeckte eine Frau ihre Katze, die in etwa fünf Meter Höhe in der Astgabel eines Laubbaumes festsaß. Offensichtlich konnte sich das Tier - ein Kater - nicht selbst aus seiner misslichen Situation befreien, sodass die Anwohner kurz nach Mitternacht die Hilfe der Feuerwehr anforderten.

 

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Wie die Ditzinger Brandschützer berichten, konnte der hilflose Stubentiger im Scheinwerferlicht lokalisiert und schließlich mit Hilfe der Drehleiter aus dem Baum gerettet werden. Nach Erreichen festen Bodens verschwand der Kater - offensichtlich unversehrt - blitzschnell und lautlos aus den Armen seiner Retter.

 