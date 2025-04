Tierischer Gast in der Wilhelma: Welche Mission hat Brillenbär Hubärt aus der Steiermark in Stuttgart?

4 Brillenbär Hubärt aus Österreich darf in der Wilhelma Artgenossin Suyana treffen. Foto:

Brillenbärin Suyana hat vor ein paar Tagen im Stuttgarter Zoo bärenstarke Gesellschaft bekommen. Was ist der Grund dafür?











Seit Ende März ist Brillenbär Hubärt zu Gast in der Wilhelma. Seine Mission: er ist Hochzeiter. Das 17 Jahre alte Männchen ist in der österreichischen Tierwelt Heberstein in der Steiermark zu Hause, sagt Wilhema-Sprecher Birger Meierjohann. Jetzt darf er in Stuttgart für Nachwuchs sorgen zusammen mit der siebenjährigen Suyana, die seit 2021 mit der 22 Jahre alten Bärin Cashu in der Felsenanlage der Wilhelma lebt. Im Rahmen des Ex Situ-Zuchtprogramms des Europäischen Zooverbandes EAZA wurde entschieden, dem jungen Weibchen einen Partner zu suchen. Am 4. April waren Hubärt und Suyana erstmals gemeinsam in der Anlage zusammen.