Tierischer Gast: Fledermaus im baden-württembergischen Kabinett

1 Eine Fledermaus zu Besuch bei der Landesregierung Baden-Württembergs Foto: IMAGO/SuperStock/IMAGO/Jared Hobbs

Während einer Sitzung der baden-württembergischen Landesregierung verirrt sich am Dienstag eine Fledermaus in den Sitzungssaal.











Einen tierischen Gast hatte das Kabinett der baden-württembergischen Landesregierung bei seiner Sitzung am Dienstag in Stuttgart. Eine Fledermaus verirrte sich in den Sitzungssaal - das berichtete Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der anschließenden Landespressekonferenz. „Die Fledermaus hat’s überlebt“, verkündete Strobl, und auch die Regierungsmitglieder hätten keinen Schaden genommen.