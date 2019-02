1 Eine Spinne sorgte am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt im Kreis Reutlingen für Aufregung. Welche Art genau sich in dem Karton versteckt hat, wird noch untersucht. (Symbolbild) Foto: Berufsfeuerwehr München

Eine Spinne sorgt am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt im Kreis Reutlingen für Aufregung. Das haarige Tier wird beim Auspacken einer Bananenlieferung in einem Karton gefunden.

Riederich - Eine Spinne hat am Mittwochabend in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Benz-Straße in Riederich (Kreis Reutlingen) für Aufregung gesorgt.

Ein Mitarbeiter war beim Auspacken einer Bananenlieferung in einem Karton auf das Tier gestoßen und hatte Polizei und Feuerwehr verständigt. Die Kunden und Mitarbeiter wurden aufgefordert, den Einkaufsmarkt zu verlassen, da es sich möglicherweise um eine sogenannte Bananenspinne handeln könnte. Der Biss der Spinne kann auch für Menschen gefährlich sein. Die Tiere verirren sich gelegentlich in Bananenlieferungen. In der Regel überleben diese Tiere allerdings den langen Transport und die Begasung in den Bananenreifungshäusern selten. Auch das Exemplar in Riederich war bereits tot.

Hinzugerufene Mitarbeiter der Tierrettung identifizierten das Tier dann als eine für Menschen ungefährliche Spinne. Sie wurde zur weiteren Bestimmung in ein Fachinstitut gebracht. Eine weitere Durchsuchung der gesamten Lieferung förderte keine weiteren Achtbeiner zu Tage.