Tierischer Fahndungsfall in Stuttgart

1 Wie ticken Pferde, wenn sie austicken? Polizeireiter kennen die Probleme bei entlaufenen Pferden. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb

Wie ein geflüchteter Wallach in Degerloch für Aufregung sorgte – und was erfahrene Polizeireiter zu solchen Zwischenfällen sagen.









Stuttgart - Es galoppiert einsam durch das Ramsbachtal und verschwindet dann spurlos am Horizont: Fast hätte man es für ein Pferde-Phantom halten können, das herrenlose Tier, das am Donnerstagnachmittag einige Aufregung in Degerloch ausgelöst hat. Offenbar kein Halter, der es vermissen würde, keine Spur vom Pferd mehr, nachdem Spaziergänger die Polizei alarmiert hatten. Doch inzwischen kann unsere Zeitung vermelden: Es ist alles gut ausgegangen. Wir haben das Pferd aufgespürt. Es steht wieder gelassen im Stall.