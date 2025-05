Tierischer Einsatz in Sindelfingen: Feuerwehr rettet Entenfamilie

3 In tierischer Mission war die Feuerwehr Sindelfingen am Samstag unterwegs. Foto: Feuerwehr Sindelfingen

Ein ungewöhnlicher Einsatz hat die Feuerwehr Sindelfingen am Samstag beschäftigt: Eine Entenfamilie mit elf flauschigen Küken war in einem Regenrückhaltebecken gefangen.











In tierischer Rettungsmission war die Feuerwehr Sindelfingen am Samstag unterwegs. Eine Entenfamilie mit elf kleinen Küken war in einem Regenrückhaltebecken in Sindelfingen gefangen. Die kleinen Küken seien noch zu jung gewesen, um sich aus ihrer misslichen Lage selbst zu befreien, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Sindelfingen. Sie kamen aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Die anwesenden Enteneltern konnten ebenfalls nicht helfen.