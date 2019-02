Tierischer Einsatz in Schwäbisch Gmünd

1 Die Polizei bringt den Waldkauz zu einem Falkner. Foto: Polizeipräsidium Aalen

Ein Waldkauz hat sich wohl selbst in eine missliche Lage gebracht: Er steckt in einem Schornstein eines Wohnhauses in Schwäbisch Gmünd fest. Die Bewohnerin bemerkt seltsame Geräusche.

Schwäbisch Gmünd - Zwei ungemütliche Tage hat ein Waldkauz in einem Wohnhaus in Schwäbisch Gmünd verbracht. Oder besser gesagt: Es steckte in einem Schornstein fest.

Die Bewohnerin bemerkte laut Polizei seltsame Geräusche aus dem Schornstein, woraufhin sie am Samstag den Schornsteinfeger verständigte.

Dieser entdeckte das geschwächte, verletzte und verdreckte Tier und befreite es aus seiner misslichen Lage. Anschließend bat er Polizeibeamte um Hilfe, die das Tier in fachkundige Hände eines Falkners überbrachten.