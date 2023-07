1 Erschöpft, aber lebendig: Das ausgebüxte Schaf nach der „Festnahme“ durch die Polizei. Foto: SDMG/Schulz

Das entlaufene Tier hat am Samstagabend einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine regelrechte Verfolgungsjagd hat es am Samstagabend in Leonberg gegeben. Die Polizei war aber nicht etwa einem Verbrecher hinterher, sondern einem entlaufenen Schaf. Das allerdings war auch nicht ganz unschuldig. Es hatte zuvor einen Zusammenstoß auf der Landstraße in Richtung Glemseck verursacht.