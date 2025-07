Tierische Rettung in Stuttgart: Polizist „watschelt“ durch Eckensee: Küken mit Enten-Mama vereint

Ein Polizist hat in Stuttgart eine Entenfamilie zusammengeführt. Ein Video, das derzeit im Netz viral geht, zeigt einen bärtigen Mann in Uniform, der durch seichtes Wasser watet und etwas behutsam in den Händen hält. Es handelt sich um ein Entenküken. Vorsichtig legt er es auf einem Betonsockel, auf dem das Muttertier sitzt, ab.

Die Szene hat sich in dieser Woche im Eckensee abgespielt. Das Video hat eine 28-jährige Stuttgarterin aufgenommen. Ein Mädchen habe dem Polizisten das piepsende Vögelchen quasi in die Hand gedrückt. Die Polizisten erspähten die Familie schließlich mitten im See.

Lesen Sie auch

Enten-Familie vereint – Polizei zufrieden

„Die Angst war groß, dass die Mutter ihr Küken ablehnen könnte“, schreibt das Polizeipräsidium Stuttgart auf seinem Instagram-Kanal. Die Befürchtung bewahrheitete sich allerdings nicht. Am Abend hätten Beamte sich nochmal vergewissert, dass es dem Federvieh gut gehe. „Die Entenmutter, das Küken und seine Geschwister lagen eng beieinander“, teilt die Polizei mit.

Tierische Einsätze gehören zum Polizeialltag, die Rettung jetzt sei dennoch „besonders“ gewesen. Grundsätzlich würden Beamte in Baden-Württemberg nicht auf solche Szenarien in der Ausbildung vorbereitet, sagt Sprecher Argjend Llugagja. „Das Thema Wildunfälle gehört zwar dazu, aber wir beschäftigen uns nicht mit jeder Tierart tiefgreifend.“

Lob für die Enten-Rettung im Netz

Dass der Kollege, der zum Polizeipräsidium Einsatz gehört, so beherzt handelte, sei „normaler Menschenverstand“ gewesen. Dass er mit Schuhen durch den Eckensee „watschelte“, sei vermutlich auch dem Umstand geschuldet gewesen, dass er das Küken einfach in die Hand gedrückt bekam. „Da war nicht groß Zeit, die Schuhe auszuziehen“, sagt Llugagja. „Und man kennt den Eckensee ja. Da schwimmt so einiges drin rum – das sauberste Gewässer in Stuttgart ist es nicht.“ Dementsprechend seien die Schuhe wohl auch „eine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen.

Respekt gab es für die Aktion auch von vielen Nutzerinnen und Nutzern im Netz. Unter dem Beitrag der Polizei heißt es beispielsweise: „Unsere Stuttgarter haben einfach Herz.“ Eine andere Nutzerin findet die Aktion „so sympathisch“. Die Hauptsache aber ist: Die Entenfamilie ist wiedervereint. Ein paar nasse Socken, nimmt man da doch gerne in Kauf.