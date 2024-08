Tierische Patenschaft in der Wilhelma: Eine Schule im Zeichen der Giraffe

1 Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin (4. von rechts) überreicht die Patenschaftsurkunde an die Lehrerinnen und Kinder der Reisachschule. Foto:

Das Maskottchen der Reisachschule in Weilimdorf ist eine Giraffe namens Rita Reisach. „Zu den langbeinigen Savannentieren haben wir darum eine besonders innige Verbindung“, erklärt die Schulleiterin Sabine Andreae. Wie die Wilhelma mitteilt, hat die Grundschule nun die Patenschaft für eines der bedrohten Tiere übernommen. Die Giraffen sind zudem in das Schulkonzept eingebunden und vermitteln die Grundpfeiler einer gewaltfreien Kommunikation. Die „Giraffensprache“ lehnt sich die schön gemusterten friedliebenden Tiere mit großem Herz an, sagt Andreae. Weil an der Übergabe der Patenschaftsurkunde nicht alle 410 Schüler aus den 16 Klassen der Reisachschule teilnehmen konnten, entschied das Los: Die Klassen 1b und 2c durften den Ausflug zu ihren neuen Patentieren unternehmen.