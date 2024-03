1 Ganz oben auf dem Regal chillt Lilly besonders gern. Foto: Werner Kuhnle

Der Beilsteiner Unternehmer Uwe Reiss hat sein Herz an eine drei Jahre alte Katzendame verloren. Lilly hat in seinem Geschäft viele Lieblingsplätze. Und nachts wacht sie über die Bücher und Geschenkartikel.











Link kopiert



Sie ist der Star der Stadt und ein bisschen wirkt es so, als wisse sie um ihren Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad. Wie eine Königin thront Lilly auf einem der vielen Regale, die Uwe Reiss in seinem Papierwarengeschäft in Beilstein aufgebaut hat. Vor ein paar Minuten hat der 65-Jährige den Laden nach der Mittagspause wieder aufgemacht, doch die dreijährige Katzendame ist noch nicht bereit für neue Abenteuer. Verschlafen blinzelt sie Uwe Reiss an.