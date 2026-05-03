Tierheim Stuttgart: Kater Aladin – was, wenn ein Tier sein Leben lang Medikamente braucht?

Der Britisch-Kurzhaar-Kater Aladin wird sein Leben lang oft zum Tierarzt müssen - er hat Herzprobleme. Das kostet. Das Finanzielle wird bei der Entscheidung für ein Tier oft übersehen.
Aladin hat einen harten Vormittag hinter sich. Die Tierärztin musste im Operationsraum des Tierheims in Stuttgart-Botnang die Nasenlöcher erweitern, damit der dreijährige Kater besser Luft bekommt. Britisch-Kurzhaar-Katzen haben häufig Probleme mit dem Atmen, weil ihre Nasen zu kurz sind. So werden sie gezüchtet, ihre Gesichter erinnern ein bisschen an einen Mops. Weil der Mensch es so will, haben die Britisch-Kurzhaar-Katzen oft gesundheitliche Einschränkungen.