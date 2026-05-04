Tierheim Stuttgart: Kater Aladin hat Herzprobleme – und wird immer Medikamente brauchen

Aladin leidet unter seiner kurz gezüchteten Nase. Der Britisch-Kurzhaar-Kater wird sein Leben lang oft zum Tierarzt müssen. Es ist wichtig, zu rechnen, bevor man ein Tier zu sich holt.
Aladin hat einen harten Vormittag hinter sich. Die Tierärztin musste im Operationsraum des Tierheims in Stuttgart-Botnang die Nasenlöcher erweitern, damit der dreijährige Kater besser Luft bekommt. Britisch-Kurzhaar-Katzen haben häufig Probleme mit dem Atmen, weil ihre Nasen zu kurz sind. So werden sie gezüchtet, ihre Gesichter erinnern ein bisschen an einen Mops. Weil der Mensch es so will, haben die Britisch-Kurzhaar-Katzen oft gesundheitliche Einschränkungen.