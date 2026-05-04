Tierheim Stuttgart: Kater Aladin hat Herzprobleme – und wird immer Medikamente brauchen

Aladin leidet unter seiner kurz gezüchteten Nase. Der Britisch-Kurzhaar-Kater wird sein Leben lang oft zum Tierarzt müssen. Es ist wichtig, zu rechnen, bevor man ein Tier zu sich holt.

Aladin hat einen harten Vormittag hinter sich. Die Tierärztin musste im Operationsraum des Tierheims in Stuttgart-Botnang die Nasenlöcher erweitern, damit der dreijährige Kater besser Luft bekommt. Britisch-Kurzhaar-Katzen haben häufig Probleme mit dem Atmen, weil ihre Nasen zu kurz sind. So werden sie gezüchtet, ihre Gesichter erinnern ein bisschen an einen Mops. Weil der Mensch es so will, haben die Britisch-Kurzhaar-Katzen oft gesundheitliche Einschränkungen.

„Dann stehen Menschen bei uns, die sagen: Mein Haustier braucht eine Operation, ich kann mir das nicht leisten – helfen Sie.“ Petra Veiel, Tierheim-Sprecherin „Aladin hat Herzgeräusche“, sagt Sarah Escher aus dem Leitungsteam des Tierheims. „Er wird wahrscheinlich sein Leben lang Medikamente brauchen. Und alle drei Monate muss sein Herz vom Tierarzt kontrolliert werden.“ Ein Kater mit „ganz vielen Baustellen“ also. Aladin kam aus der Ukraine, seine ursprünglichen Besitzer gaben ihn an eine Stuttgarter Bekannte weiter. Die Frau, sagt Tierheim-Sprecherin Petra Veiel, habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber als sie hörte, was da – auch finanziell – auf sie zukäme, beschloss sie schweren Herzens, Aladin dem Tierheim zu überlassen.

Im Stuttgarter Tierheim landen Tiere, weil die Besitzer finanziell an Grenzen kommen

Dass Tiere viel Geld kosten – Futter, Tierarztbehandlungen, vielleicht noch eine Versicherung – werde bei der Anschaffung oft nicht ausreichend bedacht, sagt Veiel. „Sehr, sehr oft“ komme es vor, dass Tiere abgegeben würden, weil die Halter finanziell an ihre Grenzen stoßen. „Dann stehen Menschen bei uns, die sagen: Mein Haustier braucht eine Operation, ich kann mir das nicht leisten – helfen Sie.“ Und manchmal folge dann sogar noch: Sonst muss ich es eben einschläfern lassen.

Wer sich ein Tier anschafft, sagt Petra Veiel, sollte vorher eine schonungslose Rechnung aufmachen: Was kosten mich das? Legt man sich zum Beispiel einen Hund zu, fallen an: Futter, Tierarztbehandlungen, Versicherungen, Zubehör wie Leine oder Pflegeprodukte und die Hundesteuer. Allein das, rechnet die Tierheim-Sprecherin vor, koste im Jahr realistischerweise um die 1500, mit Puffer eher 2000 Euro. Und da sind unvorhergesehene Notfälle noch nicht eingerechnet. Plötzlich verletzt sich der Hund und braucht eine Not-OP für 8000 Euro. Vielleicht muss der ungestüme Welpe noch in die Hundeschule, möglicherweise muss ein Hundesitter bezahlt werden. „Da muss man ehrlich zu sich sein und sich fragen: Kann – und will – ich mir das leisten?“ Bei Katzen fällt zwar die Steuer weg, im Unterhalt sind sie aber nicht viel günstiger als Hunde und selbst für Kaninchen – die man immer mindestens zu zweit halten muss – werden laut Tierheim immer noch bis zu 1200 Euro im Jahr fällig. Wiederum: Unvorhergesehenes nicht eingerechnet. Extrem teuer sei auch die Haltung von Reptilien, sagt Veiel: „Das Terrarium ist teuer, die Wärmelampen fressen Energie, Reptilien müssen zu einem Spezialtierarzt.“

Das Stuttgarter Tierheim prüft Bewerber sehr genau

Aladin kam aus der Ukraine nach Stuttgart. Foto: StZN/Schäfer

Wenn jemand einem Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause geben will, „können wir uns zwar nicht den Gehaltszettel vorlegen lassen“, erklärt Veiel, „aber wir thematisieren unbedingt auch das Finanzielle“. Das werde gerne übersehen. „Man denkt, man schafft das schon irgendwie.“ Dass die Tierheime Bewerber so genau befragten, habe seinen Sinn: „Wir wollen weder den Menschen noch das Tier ins Unglück stürzen.“

Wer sich eingehend prüfe und schließlich zu dem Schluss komme, dass finanziell ein Tier doch nicht drin ist, handele verantwortungsvoll, findet die Tierheim-Sprecherin. „Das bedeutet ja nicht, dass man keine Tiere in seinem Leben haben kann.“ Hundeliebhaber können im Botnanger Tierheim einen Gassigeher-Kurs belegen und dann mit den Tierheim-Hunden spazieren gehen. Oder man unterstützt im Verein Silberpfoten ältere Menschen, die sich nicht mehr allein um ihr Haustier kümmern können. Im Esslinger Tierheim kann man ehrenamtlich Katzen streicheln. Und auch Dog-Sharing-Modelle findet Petra Veiel prinzipiell gut – „wenn man sich im Vorfeld gut miteinander abstimmt, auch rechtliche Fragen geklärt hat und der Hund es mitmacht.“