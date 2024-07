Tierheim, Pension und Online-Portale: Wo bleibt der Hund, wenn der Mensch Urlaub macht?

1 Gemeinsames Wandern: Die beste Kombination für Vier- und Zweibeiner Foto: dpa/Marius Becker

Die Tierheime haben meist keine Kapazitäten frei für die Urlaubsbetreuung von Hunden, auch die wenigen privaten Pensionen sind jetzt meist schon ausgebucht.











Da hat man für die Sommerferien einen tollen Pauschalurlaub an einem Traumstrand gebucht und stellt nun fest: Mensch, der Hund muss ja auch noch versorgt werden in diesen zwei Wochen. Am besten also, gleich in einem Tierheim oder in einer entsprechenden Tierpension anrufen. Doch da fangen die Probleme an. „Wir nehmen prinzipiell keine Tiere auf in Ferienwochen“, heißt es pauschal aus dem Tierheim Filderstadt. Josefine Bohn, Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins und für das Tierheim verantwortlich: „Das machen wir schon lange nicht mehr. Wir haben dazu keine Kapazitäten mehr.“ Inzwischen gebe es auch kaum noch solche Anfragen, die klare Linie habe sich wohl herumgesprochen unter Haustierbesitzern. Bohn: „Unser Heim ist zu klein, um solche Angebote machen zu können“.