Vor allem für schwer händelbare Tier ist es schwierig, ein neues Zuhause zu finden. Was Corona damit zu tun hat, erklärt die Tierheimleiterin Ursula Gericke.

Von den knapp über 100 Hunden, die derzeit im Ludwigsburger Tierheim leben, gelten etwa zwei Drittel als schwer vermittelbar, schätzt die Leiterin Ursula Gericke. Weil sie alt, krank oder schwer zu händeln sind. Gerade von den verhaltensauffälligen Hunden gebe es leider immer mehr in den Tierheimen. Ein großer Teil von ihnen steht für eine ganz eigene Form von Leid, das die Corona-Pandemie verursacht hat. Denn die Ereignisse von damals wirken auch im Tierschutz noch nach.

Die quirlige Fina hat zuletzt traurige Berühmtheit erlangt. Denn dem Auftritt der jungen Staffordshire-Hündin in der VOX-Sendung „Hund, Katze, Maus“ vor wenigen Wochen ging eine grauenvolle Haltung voraus, aus der sie von Tierschützern gerettet wurde. Das Tierheim in Ludwigsburg, wo sie nun auf ein neues Zuhause wartet, nahm sie auf, arbeitete mit ihr und kümmerte sich um sie.

Viele „Homeoffice-Hunde“ landen im Tierheim

Ein Listenhund mit so einer Vorgeschichte – da liegt die Vermutung nahe, dass eine Vermittlung schwierig werden könnte, oder? Tierheimleiterin Ursula Gericke schüttelt den Kopf. Denn Fina hat sich trotz ihres schweren Starts sehr gut entwickelt und den ersten Wesenstest bereits mit Bravour bestanden. „Sie bringt einfach jeden zum Lachen“, sagt Ursula Gericke schmunzelnd. Jung, gesund und freundlich: Das sind die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermittlung.

Dass vor allem schwierige Hunde, wenn sie erst mal im Tierheim landen, schlechtere Chancen auf Vermittlung haben, ist kein neues Phänomen. Doch seit Corona hat sich das Ganze offenbar zum Fass ohne Boden entwickelt. „Damals haben die größten Probleme angefangen“, sagt Ursula Gericke. Viele „auffällige“ Hunde, die heute in den Tierheimen auf ein Zuhause warten, seien nämlich bereits während der Corona-Pandemie angeschafft worden: Von Menschen, die wegen Homeoffice plötzlich Zeit, von Hundehaltung aber keine Ahnung hatten. Wurden die Hunde dann schwierig oder sogar bissig, wurden sie abgegeben. Manche gleich, andere erst nach mehreren Besitzerwechseln. Einzelne von ihnen sind inzwischen kaum noch vermittelbar.

Da ist zum Beispiel Pumba. Der Berner Sennenhund ist nun schon seit fünf Jahren im Tierheim Ludwigsburg und ein typischer „Homeoffice-Hund“. „Mit nur zehn Monaten hat er angefangen, die gesamte Familie zu beißen“, erzählt Ursula Gericke. Hätte das Tierheim ihn nicht aufgenommen, wäre er eingeschläfert worden. Auch Oskar, ein Portugiesischer Wasserhund, wurde von seinen ursprünglichen Besitzern einst für viel Geld während der Pandemie angeschafft. Weil auch er gebissen hat, wurde er zum Wanderpokal, bevor er vor rund drei Jahren im Tierheim landete.

Die Probleme sind nach Gerickes Erfahrung immer hausgemacht. „Die Leute kennen sich nicht aus und kaufen sich trotzdem irgendwo einen Hund, weil er ihnen gefällt und gute Papiere hat.“ Diesen Hunden fehle es dann völlig an Struktur und Beschäftigung. In der Folge können selbst völlig gesunde Vierbeiner mit guten Voraussetzungen schwere Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. „Unsere Una zum Beispiel, die ist so lieb, trotzdem ging sie durch so viele Hände“, erzählt Ursula Gericke. „Als sie ankam, war sie so gestresst, dass sie erst mal auf alles losgegangen ist.“ Doch schon nach wenigen Wochen im Tierheim, nachdem sie alles kennengelernt und eine Struktur erhalten hatte, wurde die fünfjährige Schäferhündin absolut verträglich. „Es wäre super, wenn sie bald wieder gehen kann.“

Verbessert hat sich die Problematik seit damals nicht, denn zu den bereits im Umlauf befindlichen Hunden kommen stets neue hinzu. Unkontrollierter Internethandel trägt seinen Teil dazu bei, bedauert Ursula Gericke. „Da wird vermehrt ohne Ende“, die Tiere würden vorher oft aus dem Ausland importiert. Wie die Hunde später leben, sei für diese Verkäufer nicht von Interesse, es gehe nur ums Geld. Selbst Halter, die von Tierheimen oder verantwortungsvollen Züchtern als ungeeignet eingestuft würden, würden online jederzeit fündig. Nicht selten sind diese Tiere bereits vor dem Verkauf schlecht sozialisiert oder sogar krank, entweder aufgrund der Haltung oder wegen schlechter Gene, Stichwort: Qualzuchten.

Finanzen spielen eine immer größere Rolle

Und auch das bleibt nicht ohne Folgen, denn bei der Vermittlung spielt nach Gerickes Erfahrung der finanzielle Aspekt eine immer größere Rolle. Für alte oder kranke Hunde ein Zuhause zu finden, war noch nie einfach – schließlich möchten die meisten eine möglichst lange Zeit mit ihrem Hund verbringen. „Inzwischen hören wir aber oft von den Leuten, dass sie diese Hunde nicht mehr versichert bekommen und sich die Arztkosten einfach nicht leisten können.“

Zumindest, was den Online-Handel angeht, sollen EU-weit bald strengere Vorgaben gelten, zum Beispiel eine einheitliche Chip- und Registrierungspflicht. Ob und wie viel das letztlich bringt, bleibt aus Sicht der Tierheimleiterin aber erst abzuwarten.