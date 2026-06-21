Vor allem für schwer händelbare Tier ist es schwierig, ein neues Zuhause zu finden. Was Corona damit zu tun hat, erklärt die Tierheimleiterin Ursula Gericke.
Von den knapp über 100 Hunden, die derzeit im Ludwigsburger Tierheim leben, gelten etwa zwei Drittel als schwer vermittelbar, schätzt die Leiterin Ursula Gericke. Weil sie alt, krank oder schwer zu händeln sind. Gerade von den verhaltensauffälligen Hunden gebe es leider immer mehr in den Tierheimen. Ein großer Teil von ihnen steht für eine ganz eigene Form von Leid, das die Corona-Pandemie verursacht hat. Denn die Ereignisse von damals wirken auch im Tierschutz noch nach.