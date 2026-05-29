Zeugenaufruf in Ludwigsburg: Nur durch Zufall entdeckt - Katze mit Babys nachts am Straßenrand ausgesetzt

Die Tiere sind am späten Sonntag nahe dem Tierheim Ludwigsburg freigelassen worden. Nur durch Zufall werden sie entdeckt. Peta spricht eine Belohnung für Hinweise nach dem Täter aus.
Völlig schutzlos haben Unbekannte eine Faltohrkatze mitsamt ihren drei kleinen Kitten vor dem Hintereingang des Tierheims in Ludwigsburg am Straßenrand ausgesetzt. Ein Verhalten, das selbst die Tierheimleiterin Anne Liebelt sprachlos macht. Wer Hinweise zu den Besitzern geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Die Tierschutzorganisation Peta hat sogar eine Belohnung ausgesetzt.