Tierhandel: Affen in Plastiknetzen – Mutmaßliche Schmuggler gestoppt

Offene Worte im Podcast Markus Lanz spricht über "finstere Zeit" in seinem Leben

Moderator Markus Lanz hat im Podcast "Lanz & Precht" über eine schwierige Zeit in seinem Leben gesprochen, in der er unter anderem unter Panikattacken litt. "Ich habe mir und meinem Körper nicht mehr vertraut", gibt der Moderator offen zu und erklärt, wie er die Probleme hinter sich lassen konnte.