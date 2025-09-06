Tiergeschichte: Museumsdirektor: Hype um Eisbär Knut kaum mehr spürbar

2 Eisbar Knuts besondere Geschichte verzückte viele: Er wurde von seinen Pfleger Thomas Dörflein aufgezogen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Eisbär Knut war einst der Medienliebling einer ganzen Stadt. Mittlerweile steht er als Präparat im Berliner Naturkundemuseum. Vom Hype ist nicht mehr viel zu spüren.











Berlin - Das Präparat von Eisbär Knut im Berliner Naturkundemuseum ist immer noch ein großer Publikumsmagnet. Das sagte Museumsdirektor Johannes Vogel dem Rbb-Inforadio. Allerdings habe der Hype mit den Jahren deutlich nachgelassen. Die Zeiten, in denen Leute ins Museum kamen und Croissants ablegten, seien vorbei, sagte Vogel und lachte. Croissants galten zu Knuts Lebzeiten als seine Lieblingsspeise.