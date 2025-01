Großbrände in Los Angeles „Monsieur genießt den Sonnenuntergang“: Til Schweiger empört mit Foto

Seit Wochen wüten in Kalifornien verheerende Waldbrände – auch in Los Angeles, wo viele Menschen ihre Häuser an das Feuer verloren haben. Ein Instagram-Post des Schauspielers Til Schweiger kommt da zur falschen Zeit.