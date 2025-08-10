Tiere: Zoo Leipzig schläfert drei Tigerbabys ein

Vorigen Monat wurden im Zoo Nürnberg gesunde Paviane erschossen. Jetzt meldet der Zoo Leipzig, dass er drei Tigerbabys eingeschläfert hat. Warum wurden die Jungtiere getötet?
Leipzig - Der Zoo Leipzig hat drei Tigerbabys wenige Tage nach ihrer Geburt eingeschläfert. Die Mutter habe sich nicht um die Jungtiere gekümmert, teilte der Zoo mit. Deswegen habe man den drei kleinen Amurtigern Leid ersparen müssen, hieß es. Eine Handaufzucht sei unter dem Aspekt einer artgerechten Wildtierhaltung nicht infrage gekommen.