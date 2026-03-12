Tiere wählen nicht: Katherine Heigl verteidigt Auftritt in Trumps Mar-a-Lago

Katherine Heigl besuchte diese Woche eine Benefizveranstaltung für Tiere - ausgerechnet in Donald Trumps Privatclub. Auf Instagram entbrannte ein Shitstorm. Die Schauspielerin verteidigte sich: Tierschutz stehe über jeder politischen Polarisierung.
Nach zweijähriger Abstinenz von den roten Teppichen dieser Welt kehrte Schauspielerin Katherine Heigl (47) am 8. März für den guten Zweck ins Rampenlicht zurück. Die Schauspielerin besuchte die jährliche Spendenaktion "Wine, Women & Shoes" in Palm Beach, Florida. Doch statt Applaus für ihr Engagement erntete der "Grey's Anatomy"-Star heftige Kritik in den sozialen Netzwerken, da die Benefizveranstaltung in Donald Trumps (79) Privatclub Mar-a-Lago stattfand.