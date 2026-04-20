Sie können lange Zeit ohne Nahrung auskommen und stachen möglicherweise schon Dinosaurier. Was es sonst noch über die kleinen Spinnentiere zu wissen gibt.
München - Zecken sind nicht nur lästige Blutsauger, ihr Stich kann uns auch krank machen. Jetzt im Frühjahr sind sie besonders aktiv. Beim Picknick im Park, bei der Gartenarbeit oder beim Waldspaziergang kann man sich deshalb schnell eine Zecke einfangen. Wie man sich davor schützen und was man sonst noch über die kleinen Spinnentiere wissen sollte, erläutern Fachleute.