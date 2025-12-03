1 Nach seiner Spritztour war erst einmal Ausnüchterung angesagt, bevor der Waschbär zurück in die Wildnis durfte. (Handout). Foto: Uncredited/Hanover County Protection/AP/dpa

In den USA schaffte es ein Waschbär in einen Laden mit Hochprozentigem. Das bekam ihm nicht so gut.











Link kopiert



Ashland - Das war wohl nicht so geplant: Ein Waschbär soll in den USA in einen Spirituosen-Laden gelangt sein und dort etwas zu viel Alkoholisches aus von ihm zerbrochenen Flaschen zu sich genommen haben. Eine Angestellte des Shops in Ashland im Bundesstaat Virginia an der US-Ostküste fand das Tier am Samstagmorgen (Ortszeit) ohnmächtig und flach auf dem Bauch liegend in der Toilette, wie die Tierschutzorganisation Hanover County Animal Protection & Shelter auf Facebook schreibt.