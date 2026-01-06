Silvesterfeuerwerk sorgt bei vielen Haustieren für Panik. Die Tierschutzorganisation Tasso zählte zum Jahreswechsel bundesweit 376 entlaufene Hunde – deutlich mehr als an gewöhnlichen Tagen.
Eschborn - Viele Haustiere reagieren mit Stress und Angst auf die Böllerei zum Jahreswechsel - und manche von ihnen rennen in Panik davon. Allein die Tierschutzorganisation Tasso e.V. zählte an den beiden Jahreswechseltagen Silvester und 1. Januar deutschlandweit 376 entlaufene Hunde, ähnlich wie in den Vorjahren, gut zweieinhalbmal so hoch wie üblicherweise, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.