Tiere: Sieben Elefanten sterben in Indien bei Kollision mit Zug

Ein Expresszug entgleist, sieben Elefanten sterben – die Herde war riesig. Der Regierungschef des Bundesstaats Assam spricht von einem «tief verstörenden Unfall».
Neu-Delhi - Mindestens sieben wildlebende Elefanten sind bei der Kollision mit einem Expresszug im Osten Indiens ums Leben gekommen. Die Nachricht über den Tod von drei ausgewachsenen Tieren und vier Kälbern habe ihn traurig gemacht, schrieb der Regierungschef des Bundesstaats Assam, Himanta Biswa Sarma, auf X. Bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag wurde ein weiteres Kalb aus der Herde verletzt, wie der Sender NDTV und andere indische Medien berichteten.