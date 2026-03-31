2 Der Buckelwal wurde nach dem Abtauchen wieder vor Wismar gesichtet. Foto: Stefan Sauer/dpa

Der Buckelwal schwimmt in der Ostsee vor Wismar. Eine entsprechende Sichtung wurde bestätigt. Entscheidend ist nun aber vor allem, in welche Richtung er zieht.











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Wismar - Der Buckelwal ist nach seinem zwischenzeitlichen Abtauchen erneut in der Ostsee vor Wismar gesichtet worden. Er schwimme frei, teilte das Deutsche Meeresmuseum mit. Das war auch auf Bildern einer Live-Kamera zu sehen, auf denen sich das Tier bewegt. Es sei zu hoffen, dass der Buckelwal Richtung Norden schwimme, sagte eine Sprecherin des Meeresmuseums.